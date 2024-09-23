Десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области

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Российские десантники не позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) проникнуть вглубь Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны РФ.
Бойцы подразделения «Север» на военной технике разгромили украинских солдат, нейтрализовав и уничтожив два танка и четыре боевые бронированные машины «Козак» в приграничных районах российской территории.
Ранее командующий спецназом «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США ВСУ активизировали свою деятельность в Курской области.
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«Благодаря уверенным действиям артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и других подразделений десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории», – сообщается в заявлении ведомства.
Ранее командующий спецназом «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США ВСУ активизировали свою деятельность в Курской области.
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Александр Климов