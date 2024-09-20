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У курского села Колодное сбили новейший беспилотник ВСУ «Паляница»

20 сентября 2024, 18:40
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

У села Колодное в Курской области сбили новейшие трехметровый вражеский беспилотник «Паляница». Об этом сообщает Mash.


По данным издания, во время осмотра обломков упавшего беспилотника обнаружилось, что у него нет обычного винта. Вместо этого у БПЛА оказался реактивный двигатель. Точно установить марку сбитого дрона не удалось, так как обломки сильно обгорели, однако есть некоторые особенности, которые указывают, что это «Паляница».

Этот дрон имеет размер 3,5×2,5 метров и развивает скорость 400-500 километров в час. Он может перевозить до 100 кг взрывчатки на расстояние до 700 км. «Паляница» — это новая украинская ракета-дрон, разработанная уже во время спецоперации. О её первом применении в зоне боевых действий Владимир Зеленский сообщил в конце августа.

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Силовики обыскивают дом Бокальчука по делу о Wildberries
Силовики проводят обыски в доме Бокальчука по делу о перестрелке в Wildberries
20 сентября 2024, 18:36

Фото: istockphoto/Elena Gurova

Сотрудники правоохранительных ведомств проводят обыски в доме Владислава Бакальчука — супруга основательницы маркетплейса Wildberries. Его считают причастным к смертельной перестрелке у головного офиса компании в Москве. Об этом 20 сентября сообщают источники в силовых структурах.
«Проводятся обыски по месту проживания задержанного,» — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного собеседника.

Владислава Бакальчука задержали после стрельбы 18 сентября у головного офиса Wildberries, где погиб охранник торгового центра. Как сообщалось ранее, всего после стрельбы у центрального офиса Wildberriеs Басманный суд Москвы арестовал 10 человек.

Сообщается, что один из задержанных, Умар Чичаев, может быть бойцом спецподразделения «Ахмат-1», которое базируется в Чеченской республике.

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#компании
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В Москве подросток попал в реанимацию из-за чеснока
20 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/Motortion

В Москве подросток попал в реанимацию после того, как съел головку чеснока на спор.
Как уточнил источник «Известий», на днях парень поспорил с друзьями, что съест головку чеснока, а после выполнения обещанного через какое-то время начал кашлять и упал. Друзья отметили, что юноша не был пьян внешне, однако запах алкоголя от него всё же чувствовался.

В итоге 16-летний молодой человек оказался в токсикологическом отделении реанимации с предварительным диагнозом «отравление».

Жители Белова Кемеровской области обвинили неизвестную девушку в отравлении собак.

«Девушка, которая травит собак, чтобы тебе каждую ночь снились все отравленные собаки и выли. Он был любимец всего двора, всех детей, провожал и встречал со школы, никого не обидел, с ней бегала девочка, ты отравила в Бабанаково у «МСК» обеих», — приводит «Сiбдепо» комментарий одного из пользователей в соцсетях.

Уточняется, что вся информация по данному инциденту уже направлена в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что женщину, подозреваемую в серии краж мобильных телефонов в Балашихе, задержала полиция.

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Суд арестовал 10 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs
20 сентября 2024, 17:37

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал 10 человек после стрельбы у центрального офиса Wildberriеs в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд избрал меру пресечения в отношении Досаева в виде заключения под стражу», — зачитал свое решение судья.

Арестованныйстал десятым фигурантом уголовных дел, возбужденных после событий у центрального офиса Wildberriеs в столице.

18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба — сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.

Татьяна Бакальчук заявила, что в этот раз это действительно рейдерский захват, точнее «его неудачная попытка». Она призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию и сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые организовали «этот беспредел». Тогда погибли два сотрудника охраны Wildberriеs.

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#суд
#стрельба
#арест
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Полиция задержала 12 подозреваемых в торговле данными о движении поездов
МВД подозревает 12 жителей Петербурга в торговле данными о движении поездов
20 сентября 2024, 17:35

Фото: МВД России

Полиция задержала 12 жителей Петербурга, которых подозревают в торговле данными о передвижении поездов. По данным МВД, задержанные продавали информацию о движении составов по России и за рубеж. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Задержаны 12 жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в торговле компьютерной информацией о передвижении железнодорожных составов по территории России», — сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По версии следствия, участники группы создали коммерческую организацию, которая имела десятки заказчиков. Доступ к базе данных оценивали от 500 тысяч до миллиона рублей. Незаконный доход участников группы за весь период оценили в 100 млн рублей.



«Доступ к сведениям о перевозках грузов по территории России предоставлялся в том числе зарубежным клиентам, что могло угрожать транспортной безопасности и привести к разглашению стратегически важной информации», — добавила Ирина Волк.

Задержание и обыски проводили с участием сотрудников ФСБ и Следственного комитета. Четверых фигурантов отправили в изолятор, еще восемь находятся под подпиской о невыезде.

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Хинштейн: грозившему отрезать язык учительнице челябинцу грозит до 5 лет тюрьмы

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#мвд
#задержание
#фсб
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#telegram
#рф
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Боевики ВСУ повредили станцию по распределению газа в Солдатском Курской области
20 сентября 2024, 17:10

Фото: istockphoto/thaloengsak

Украинские боевики повредили станцию по распределению газа в населенном пункте Большое Солдатское под Курском, проинформировал в своем тг-канале глава региона Алексей Смирнов.
«Из-за этого нарушено газоснабжение в Большесолдатском и Беловском районах, которые подключены к ней», — написал чиновник.
Некоторую часть населения подключили к резервному объекту, добавил Смирнов. Он резюмировал, что, когда обстановка стабилизируется, станет возможным отремонтировать поврежденную станцию.

Эксперты отмечали, что боевики ВСУ, возможно, пытаются компенсировать свои потери на фронте и показать западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Неонацисты выбирают в качестве целей гражданских, поскольку не могут победить на поле боя.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
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Задержанный за стрельбу в офисе Wildberries Чичаев может быть бойцом «Ахмата»
20 сентября 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Умар Чичаев, которого взяли за стрельбу в офисе маркетплейса Wildberries, может быть бойцом спецподразделения Рогвардии «Ахмат-1», что базируется в Чеченской республике.
Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на заседание Басманного суда столицы, на котором Чичаев, согласно публикации «МК», сделал соответствующее заявление. Официально информацию о принадлежности Чичаева к спецподразделению росгвардейцев никто не подтверждал.

Со слов подсудимого, которому избирают меру пресечения, он — заместитель командира, а также у него есть супруга и четверо детей. Судья объявил, что судебный процесс проводится в закрытом режиме.

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#россия
#wildberries
#чечня
#стрельба
#криминал
#новости
#суд
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Хинштейн: грозившему отрезать язык учительнице челябинцу грозит до 5 лет тюрьмы
20 сентября 2024, 16:17

Фото: istockphoto/blinow61

Челябинец, который грозился отрезать язык учительнице в одной из школ города, может получить до пяти лет лишения свободы, если будет доказан мотив национальной ненависти. Об этом в своем тг-канале написал депутат ГД от Самары Александр Хинштейн. Он уточнил, что по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью можно сесть вплоть до двух лет.
«А если удастся доказать, что преступление было совершено по мотивам национальной ненависти, то его ждет до 5 лет совсем не таборной жизни», — подчеркнул парламентарий.
Хинштейн добавил, что уголовное дело по данному инциденту открыли только после того, как вмешался лично глава СК Александр Бастрыкин.

Мужчина грубо себя вел в отношении учительницы 71-й школы в Челябинске, после чего ее забрали в больницу. В конфликт вмешались сотрудники Росгвардии.

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#россия
#челябинск
#криминал
#учителя
#школа
#новости
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В Ростовской области цыгане ворвались в школу с криками «хотим русской крови»
20 сентября 2024, 15:53

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В станице Тацинской Ростовской области цыгане ворвались в школу. Об этом проинформировал Telegram-канал «Русская Община ZOV».
На записях с камеры наблюдения видно группу подростков, собравшихся в дальнем конце коридора. Из этого места выходит незнакомый мужчина с бородой. На другом видео слышен женский голос, который просит вызвать полицию, а на заднем плане раздаются детские крики.

Мать одного из учеников рассказала, что после конфликта между детьми один из участников вернулся в школу с группой цыган, которые начали угрожать школьникам расправой.

Отец мальчика заявил, что инициатором конфликта стал ребенок цыган. Получив сопротивление, он обратился к старшим членам своего табора.

«В школу ворвался табор, кричали, что хотят русской крови», — поделился он.

Когда россиянин отказался извиняться — такое требование выдвинули цыгане, — один из них повредил его автомобиль. После встречи с представителями «Русской общины» цыгане компенсировали ущерб за поврежденную машину.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили нелегальную партию парфюмерии топовых брендов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
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#ущерб
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Огнеборцы Подмосковья помогают коллегам из ЛНР тушить природные пожары
20 сентября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Подмосковные огнеборцы помогают коллегам из Луганской Народной Республики тушить природные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Подмосковная аэромобильная группировка усилила пожарно-спасательные подразделения ЛНР. Коллеги плечом к плечу борются с огненной стихией и вместе выезжают для проведения аварийно-спасательных работ», – говорится в сообщении.
Ранее в МЧС ЛНР сообщали, что за сутки на территории республики потушили более 70 пожаров. 17 сентября в Луганской Народной Республике ввели режим чрезвычайной ситуации, так как массовые ландшафтные пожары привели к уничтожению жилых домов. Только в Станично-Луганском районе ЛНР сгорело более 160 домов. В республике погибли четыре человека, шесть пострадали, четверо из них госпитализированы.

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, основную часть природных пожаров удалось потушить. Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода.

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