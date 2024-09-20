У курского села Колодное сбили новейший беспилотник ВСУ «Паляница»

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У села Колодное в Курской области сбили новейшие трехметровый вражеский беспилотник «Паляница». Об этом сообщает Mash.
По данным издания, во время осмотра обломков упавшего беспилотника обнаружилось, что у него нет обычного винта. Вместо этого у БПЛА оказался реактивный двигатель. Точно установить марку сбитого дрона не удалось, так как обломки сильно обгорели, однако есть некоторые особенности, которые указывают, что это «Паляница».
Этот дрон имеет размер 3,5×2,5 метров и развивает скорость 400-500 километров в час. Он может перевозить до 100 кг взрывчатки на расстояние до 700 км. «Паляница» — это новая украинская ракета-дрон, разработанная уже во время спецоперации. О её первом применении в зоне боевых действий Владимир Зеленский сообщил в конце августа.
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