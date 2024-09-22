ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Фото: istockphoto/bpawesome
Российские войска ударили по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Конотопе Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев добавил, что удару также, предположительно, подвергся склад с беспилотниками. Собеседник агентства не стал приводить подробности инцидента.
Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ около 20 населенных пунктов в Курской области. Министерство обороны заявило, что в атаке были задействованы авиация и артиллерия.
Читайте также:
У курского села Колодное сбили новейший беспилотник ВСУ «Паляница»
Минобороны: Российские войска поразили цех сборки дронов «Паляница»
Минобороны сообщило о 29 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь
Александр Климов