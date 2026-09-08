Дешевый Land Rover у россиянина загорелся практически сразу после покупки
Житель Перми Сергей приобрел подержанный Land Rover Freelander II 2007 года выпуска за 800 тысяч рублей, поверив заверениям продавца о том, что автомобиль не был в ДТП и не подвергался кузовному ремонту. Проверка в автосервисе также не выявила очевидных проблем, пишет Baza.
Однако уже спустя четыре дня после сделки из-под капота внедорожника пошел дым, а моторный отсек полностью выгорел. Позже выяснилось, что машина как минимум четыре раза участвовала в авариях, а ее реальную историю скрыл продавец.
Теперь юрист покупателя Альфия Сафина заявила о намерении добиваться возврата средств через суд. В адрес бывшего владельца направили претензию на сумму 800 тысяч рублей за сам автомобиль, а также 40 тысяч рублей за юридические услуги и 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
В случае отказа продавца удовлетворить требования в добровольном порядке сумма иска может значительно возрасти. В частности, предусмотрена неустойка в размере восьми тысяч рублей за каждый день просрочки, а также штраф в 50% от присужденной суммы.
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