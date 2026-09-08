Дешевый Land Rover у россиянина загорелся практически сразу после покупки

08 сентября 2026, 20:26

Baza: пермяк купил Land Rover по выгодной цене, и он почти сразу сгорел

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Житель Перми Сергей приобрел подержанный Land Rover Freelander II 2007 года выпуска за 800 тысяч рублей, поверив заверениям продавца о том, что автомобиль не был в ДТП и не подвергался кузовному ремонту. Проверка в автосервисе также не выявила очевидных проблем, пишет Baza.