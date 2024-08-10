Дептранс: в Москве машина загорелась из-за столкновения с мотоциклом

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Машина загорелась из-за столкновения с мотоциклом в Москве на Кутузовском проспекте. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Уточняется, что все произошло в районе 48-ого дома.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на 1,1 километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении в Telegram.Как сообщалось ранее, в Новгородской области произошло страшное ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса. В региональном управлении МЧС России уточнили, что авария произошла на федеральной трассе М-12 «Восток». Погиб водитель одного большегруза, есть 18 пострадавших с учетом одного ребенка.
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Никита Кротов