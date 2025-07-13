Машина загорелась на ходу и взорвалась на МКАД

На МКАД загорелся автомобиль, движение оказалось парализовано
Фото: iStock/trikolor

Автомобиль загорелся на МКАД в районе съезда №32А. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

В результате возгорания движение в районе аварии затруднено. В ведомстве водителям порекомендовали искать пути объезда.

Ранее сообщалось, что среди восьми пострадавших в крупном ДТП на Камчатке троих выписали из больницы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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