Машина сгорела возле здания полиции и МЧС в Кемерове

Потолок в жилом доме в кузбасском Прокопьевске рухнул из-за грубой ошибки при монтаже натяжного потолка. Об этом пишет «Сибдепо» со ссылкой на городскую пресс-службу. Уточняется, что угрозы обрушения перекрытия нет и оно в удовлетворительном состоянии. Все произошло на Союзной улице в коридоре одного из жилых зданий.