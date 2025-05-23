Машина сгорела возле здания полиции и МЧС в Кемерове

Фото: istockphoto/mofles
Машина сгорела неподалеку от зданий полиции и МЧС в кузбасском Кемерове. Как пишет портал «Сибдепо», все случилось в районе перекрестка Химикова-Терешковой, где видели черный дым. Корреспонденту издания сообщили, что никто не вызывал сотрудников экстренных служб.
«На территории полиции огня нет — горит автомобиль за территорией. Сложно сказать, чей», — сказано в материале.
На просьбу выглянуть в окно ответ был отрицательным. Перед этим сообщалось об обрушении потолка в жилом доме в Прокопьевске. Инцидент произошел из-за неправильной установки конструкции рабочими. Ошибка вызвала нагрузку на отделку. Пострадавших нет.
Читайте также:
Мать из Челябинской области заказала убийство дочери из-за плохой учебы
В Орловской области разбился вертолёт
Жительница Ивантеевки получила семь лет колонии за убийство сожителя
Никита Кротов