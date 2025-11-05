Десять человек погибли при пожаре в Боснии и Герцеговине
В результате серьезного пожара в доме для престарелых в Боснии и Герцеговине погибли как минимум 10 человек. Об этом пишет издание The Washington Post.
Возгорание началось на одном из верхних этажей здания. Пожарным службам удалось своевременно локализовать и ликвидировать пламя.
В ходе спасательной операции 20 пострадавших эвакуировали и доставили в медицинские учреждения. По предварительной информации, количество раненых может оказаться больше.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в парке северного Лондона неизвестный напал на женщину с ножом.
