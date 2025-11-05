Достижения.рф

Десять человек погибли при пожаре в Боснии и Герцеговине

Фото: istockphoto / Distortion Media

В результате серьезного пожара в доме для престарелых в Боснии и Герцеговине погибли как минимум 10 человек. Об этом пишет издание The Washington Post.



Возгорание началось на одном из верхних этажей здания. Пожарным службам удалось своевременно локализовать и ликвидировать пламя.

В ходе спасательной операции 20 пострадавших эвакуировали и доставили в медицинские учреждения. По предварительной информации, количество раненых может оказаться больше.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

