Момент крушения самолета в США попал на видео

05 ноября 2025, 02:17

В США упал и взорвался грузовой самолет

Фото: istockphoto / rebius

В американском штате Кентукки грузовой самолет MD-11 компании UPS потерпел крушение при взлете в районе международного аэропорта имени Мухаммеда Али в Луисвилле. Кадры с места событий показал Телеграм-канал «Осторожно, новости».