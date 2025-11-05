Момент крушения самолета в США попал на видео
В американском штате Кентукки грузовой самолет MD-11 компании UPS потерпел крушение при взлете в районе международного аэропорта имени Мухаммеда Али в Луисвилле. Кадры с места событий показал Телеграм-канал «Осторожно, новости».
По данным очевидцев, воздушное судно загорелось сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Инцидент сопровождался образованием массивного столба черного дыма, который был заметен на значительном расстоянии от места происшествия.
Международный аэропорт Луисвилля является одним из ключевых хабов UPS Airlines. На территории авиагавани работает более 12 000 сотрудников, которые ежедневно обрабатывают свыше двух миллионов почтовых отправлений.
В связи с происшествием местные власти ввели режим укрытия для жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 5 миль от аэропорта.
McDonnell Douglas MD-11F — это грузовой самолет, который в настоящее время производится компанией Boeing. Данная модель активно эксплуатируется ведущими грузовыми перевозчиками, включая FedEx Express, Lufthansa Cargo и UPS Airlines.
Читайте также: