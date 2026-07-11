Десять человек погибли в результате крушения самолёта на Багамах
Все десять человек, включая членов экипажа, погибли после падения самолёта Cessna 402 на Багамских островах. Об этом сообщает New York Post.
Воздушное судно авиакомпании Flamingo Air следовало по маршруту Нассау — Сан‑Андрос, но потерпело крушение в лесистой местности. В социальных сетях появились снимки, на которых запечатлены обломки самолёта, разбросанные между деревьями.
Согласно предварительным сведениям, в полёте у лайнера возникли технические неполадки. Изначально власти заявили об одном выжившем, но позднее уточнили, что пострадавший мужчина скончался от полученных травм.
В связи с трагедией авиакомпания временно прекратила полёты. В тот же день произошёл ещё один инцидент перевозчиком: из‑за жалобы пилота борт вернулся в аэропорт Нассау, а после того, как пассажиров эвакуировали, воздушное судно загорелось.
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