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В Дагестане более сотни животных стали жертвой наводнения

Около 130 голов скота погибло на ферме в Дагестане из-за наводнения
Фото: istockphoto/Smederevac

В Гергебильском районе Дагестана из‑за сильных ливней в селе Кикуни затопило ферму, в результате чего погибли порядка 130 овец и коров. Об этом агентству РИА Новости рассказали в местной администрации.



По словам собственницы хозяйства, весь пострадавший скот принадлежал ей. Стихия унесла жизни примерно 30 коров и свыше 100 овец. Животные не смогли выбраться из воды и утонули. При этом около 15 голов удалось спасти и перевезти в безопасное место.

Причиной подтоплений стал резкий подъём уровня воды в реке на фоне обильных осадков. В муниципалитете ввели режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, в пятницу в администрации района сообщили, что из-за угрозы затопления эвакуированы жители 50 домов в трёх сёлах.

Александр Огарёв

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