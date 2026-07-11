В Дагестане более сотни животных стали жертвой наводнения
В Гергебильском районе Дагестана из‑за сильных ливней в селе Кикуни затопило ферму, в результате чего погибли порядка 130 овец и коров. Об этом агентству РИА Новости рассказали в местной администрации.
По словам собственницы хозяйства, весь пострадавший скот принадлежал ей. Стихия унесла жизни примерно 30 коров и свыше 100 овец. Животные не смогли выбраться из воды и утонули. При этом около 15 голов удалось спасти и перевезти в безопасное место.
Причиной подтоплений стал резкий подъём уровня воды в реке на фоне обильных осадков. В муниципалитете ввели режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, в пятницу в администрации района сообщили, что из-за угрозы затопления эвакуированы жители 50 домов в трёх сёлах.
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