В Дагестане более сотни животных стали жертвой наводнения

11 июля 2026, 05:10

Около 130 голов скота погибло на ферме в Дагестане из-за наводнения

Фото: istockphoto/Smederevac

В Гергебильском районе Дагестана из‑за сильных ливней в селе Кикуни затопило ферму, в результате чего погибли порядка 130 овец и коров. Об этом агентству РИА Новости рассказали в местной администрации.