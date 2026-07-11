Пьяный водитель без прав влетел в контейнер на Сахалине
В Корсакове ночью 11 июля пьяный водитель протаранил контейнер. Авария произошла возле дома № 12/1 в переулке Пограничном, сообщила местная Госавтоинспекция в Телеграм-канале.
Как выяснили правоохранители, за рулём автомобиля Honda Inspire находился 23‑летний мужчина без водительских прав. Молодой человек управлял машиной в нетрезвом состоянии, не смог удержать контроль над транспортным средством и врезался в контейнер. После удара автомобиль загорелся.
В ДТП пострадали сам водитель и его 18‑летний пассажир. Оба получили телесные повреждения. Госавтоинспекция назначила служебную проверку по факту аварии.
Ранее в Таганроге перевернулся автобус с пассажирами. По предварительной информации, пострадали не менее 15 человек.
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