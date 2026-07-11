Автобус с 46 пассажирами перевернулся на трассе в Татарстане
В Татарстане междугородний автобус, следовавший по маршруту Самара — Набережные Челны, съехал в кювет и опрокинулся. Об этом проинформировали в ГУ МЧС по региону.
На момент аварии в салоне находились 46 человек, в том числе двое водителей. По предварительной версии, один из них не справился с управлением транспортным средством, что послужило причиной ДТП.
За медицинской помощью обратились 15 пассажиров. Трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Для ликвидации последствий аварии задействовали значительные силы и средства. Как уточнили в ведомстве, от РСЧС к работам привлекли 39 человек и 14 единиц техники, включая одно воздушное судно. От МЧС России на месте работают девять специалистов. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники уполномоченных органов.
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