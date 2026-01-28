Десять человек пострадали при нападении стаи пираний в Бразилии
На северо-востоке Бразилии в реке Парагасу стая пираний напала на купающихся людей. Об этом пишет The Mirror.
В день инцидента возле реки находилось много туристов и местных жителей. Люди наслаждались тёплой водой и солнечной погодой, пока внезапно не появились пираньи. Хищники по привычной методике вцепились в ступни и лодыжки отдыхающих, которые в панике убегали на берег.
На выручку пострадавшим бросились спасатели и очевидцы. Они вытаскивали людей из воды и накладывали повязки на раны, чтобы остановить кровотечение и сопровождали сильно раненых до ближайшего медпункта.
После нападения местные власти ввели запрет на купание в реке и разместили предупреждающие знаки об опасности агрессивных рыб. Расследованием произошедшего занимается специальная группа.
Специалист по экологии в разговоре с журналистами отметил, что пираньи постоянно обитают в реке Парагасу, но случаи нападения на людей крайне редки. По его версии, причиной агрессивного поведения рыб могли стать аномально высокие температуры. Они вызывают у пираний стресс и провоцируют нетипичные действия.
