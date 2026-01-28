Французские фермеры устроили массовые беспорядки из-за нового торгового соглашения

28 января 2026, 04:51

Пять человек пострадали в результате столкновения фермеров с полицией во Франции

Фото: iStock/epeters

В Тулузе произошли ожесточённые столкновения между протестующими фермерами и силами правопорядка. В результате беспорядков пять человек получили травмы, шестерых участников акции задержали, передаёт Le Monde.