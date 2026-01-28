Французские фермеры устроили массовые беспорядки из-за нового торгового соглашения
В Тулузе произошли ожесточённые столкновения между протестующими фермерами и силами правопорядка. В результате беспорядков пять человек получили травмы, шестерых участников акции задержали, передаёт Le Monde.
Около сотни фермеров вышли на улицы города с требованием отменить соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Меркосур (крупнейшим интеграционным объединением стран Южной Америки). Протестующие убеждены, что сделка нанесёт серьёзный урон французскому сельскому хозяйству.
В пресс-службе местной полиции обвинили фермеров в организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителей правоохранительных органов. Однако работники сельского хозяйства готовы и дальше отстаивать свои интересы.
Акции против торгового соглашения ЕС – Меркосур носят системный характер. Так, 13 января, как сообщало агентство Reuters, фермеры провели масштабную демонстрацию в Париже, выразив категорическое несогласие с условиями сделки.
Читайте также: