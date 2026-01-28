Пожар вспыхнул в пятизвёздочном отеле на курорте Куршевель
На престижном горнолыжном курорте Куршевель во Франции произошёл серьёзный пожар на территории пятизвёздочного отеля. Об этом пишет L’est Republicain.
Из здания оперативно эвакуировали 83 гостей, которых впоследствии переселили в места временного размещения. На текущий момент сведения о погибших или пострадавших не поступали.
По предварительной информации, существует реальная угроза распространения пламени. Пожарные ведут борьбу с огнём, стараясь не допустить его перехода на прилегающие здания. Причины пожара остаются неизвестными.
Ранее в Якутии при пожаре в жилом доме погибли пять человек, включая трёх детей.
