Пожар вспыхнул в пятизвёздочном отеле на курорте Куршевель

Фото: iStock/Distortion Media

На престижном горнолыжном курорте Куршевель во Франции произошёл серьёзный пожар на территории пятизвёздочного отеля. Об этом пишет L’est Republicain.



Из здания оперативно эвакуировали 83 гостей, которых впоследствии переселили в места временного размещения. На текущий момент сведения о погибших или пострадавших не поступали.

По предварительной информации, существует реальная угроза распространения пламени. Пожарные ведут борьбу с огнём, стараясь не допустить его перехода на прилегающие здания. Причины пожара остаются неизвестными.

Ранее в Якутии при пожаре в жилом доме погибли пять человек, включая трёх детей.

Александр Огарёв

