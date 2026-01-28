В США десятки жителей погибли из-за снежной бури
Мощная снежная буря обрушилась на США, в результате которой погибли не менее 42 человек. Об этом сообщает ABC.
В одном из случаев в округе Фаннин (штат Техас) трое братьев провалились в замёрзший пруд и не выжили. 16-летняя девушка из города Фриско ради веселья решила прокатиться на санках, прикреплённых к автомобилю. Эта поездка оказалась для неё последней в жизни. Кроме того, несколько обмороженных тел местные жители обнаружили на заброшенной автозаправочной станции в районе Остина.
Снегопад парализовал многие сферы жизни в США. Во многих городах прекращено авиасообщение. Компания American Airlines отменила более девяти тысяч рейсов по всей стране, назвав бурю самым разрушительным штормом за всю 100‑летнюю историю перевозчика.
Также сообщается о проблемах с энергоснабжением. По информации телеканала, более 500 тысяч потребителей остаются без света и тепла.
