Десять детей отравились парами хлора на базе отдыха «Сказка» в Тобольске. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
Инцидент произошел 19 августа во время празднования дня рождения одного из отдыхающих. У нескольких человек, в том числе детей, появились симптомы кашля, одышки, тошноты, слезотечения и ринита. Четверых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. У шестерых проявления отравления были слабыми, их оставили на амбулаторном лечении. База отдыха была закрыта на месяц.
Среди нарушений указаны: отсутствие ванн с проточной водой для ног и регистрации результатов лабораторного контроля, а также немаркированный уборочный инвентарь. Учреждение сможет возобновить работу после их устранения. Но только при подтверждении соответствия санитарным нормам.
К слову, аналогичный случай в том же месте зафиксировали в декабре прошлого года, когда пострадали 15 несовершеннолетних.
