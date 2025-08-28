В Петроградском районе Санкт-Петербурга у пьяной матери отобрали полугодовалого ребенка
27 августа в детскую больницу №2 святой Марии Магдалины был госпитализирован шестимесячный мальчик в тяжелом состоянии с поражением мозга. Как сообщили в АН «Оперативное прикрытие», ребенок был найден в коляске рядом с 23-летней матерью, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел около половины третьего ночи, когда прохожий обратился в службу 112 с сообщением о девушке, выглядящей неадекватно, и коляске с младенцем. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мать, жительницу Оренбургской области, и составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.
Малыш был помещен в реанимацию, а его мать доставлена в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Состояние ребенка вызывает серьезные опасения, и врачи продолжают борьбу за его жизнь.
