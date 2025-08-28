В Петроградском районе Санкт-Петербурга у пьяной матери отобрали полугодовалого ребенка

28 августа 2025, 08:21

У пьяной матери отобрали полугодовалого ребенка на Петроградке

Фото: iStock/geargodz

27 августа в детскую больницу №2 святой Марии Магдалины был госпитализирован шестимесячный мальчик в тяжелом состоянии с поражением мозга. Как сообщили в АН «Оперативное прикрытие», ребенок был найден в коляске рядом с 23-летней матерью, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.