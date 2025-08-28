В Геленджике 23 человека не могут спастись от лесного пожара после падения БПЛА
В Геленджике 23 человека не могут эвакуироваться из-за лесного пожара, который начался после падения беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
Как оказалось, люди отрезаны от путей эвакуации из-за сильного задымления. Сам пожар разгорелся на площади в 3,2 гектара в районе населенного пункта Криница.
В поселке Афипском Северского района загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. Пламя вспыхнуло после падения беспилотника. В связи с риском распространения огня было принято решение эвакуировать ближайшие базы отдыха. Временный пункт размещения открыли в сельской школе.
Тушением пожара занимаются свыше 40 спасателей и 11 единиц техники. К тому же подключили вертолет Ми-8 МЧС России. За людьми, которые не могут эвакуироваться, отправлен катер.
