«Десять лет кошмара»: Жители петербургского дома сбегают от наркопритона
В Петербурге жильцы дома не могут устранить наркопритон в течение десяти лет
В центре Петербурга жители одного из домов почти десять лет не могут ликвидировать наркопритон в своей парадной. Из-за этого некоторые соседи решили переехать. Подробности сообщает РЕН ТВ.
По словам жильцов, в подъезде постоянно собираются люди в неадекватном состоянии. Они шумят, употребляют алкоголь и наркотики. Соседи боятся выходить из квартир. Жители многократно жаловались в полицию, но ситуация не меняется. Участковый не может решить проблему.
«Постоянные драки, постоянные сходки. Люди там курят, употребляют запрещённые вещества. Так как я проживаю с ребёнком, здесь я находиться не могу», — рассказала местная жительница.Журналисты попытались поговорить с хозяином квартиры, но дверь ему не открыли. Люди за дверью попросили корреспондентов уйти. После последнего обращения участковый пообещал проконсультироваться с руководством. Однако некоторые жильцы уже съехали из этого дома.