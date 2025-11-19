«Десять лет кошмара»: Жители петербургского дома сбегают от наркопритона

19 ноября 2025, 17:29

В Петербурге жильцы дома не могут устранить наркопритон в течение десяти лет

Фото: Istock/DedMityay

В центре Петербурга жители одного из домов почти десять лет не могут ликвидировать наркопритон в своей парадной. Из-за этого некоторые соседи решили переехать. Подробности сообщает РЕН ТВ.





По словам жильцов, в подъезде постоянно собираются люди в неадекватном состоянии. Они шумят, употребляют алкоголь и наркотики. Соседи боятся выходить из квартир. Жители многократно жаловались в полицию, но ситуация не меняется. Участковый не может решить проблему.

«Постоянные драки, постоянные сходки. Люди там курят, употребляют запрещённые вещества. Так как я проживаю с ребёнком, здесь я находиться не могу», — рассказала местная жительница.