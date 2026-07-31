Крупный пожар произошел на складе во Владивостоке
Во Владивостоке на улице Днепровской горит склад с бытовой электротехникой. Об этом в пятницу проинформировала пресс‑служба краевого управления МЧС.
Предварительно, площадь пожара оценивается в одну тысячу квадратных метров; над местом происшествия поднимается густой чёрный дым. Изначально к ликвидации огня привлекли 22 сотрудника и семь единиц спецтехники, позднее группировку увеличили. Работу пожарных осложняют порывистый ветер и недостаточное давление в системе водоснабжения гидрантов.
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю организовало мониторинг качества воздуха в расположенных поблизости жилых кварталах. Специалисты ведомства непрерывно берут пробы и проводят экспресс‑анализ концентрации вредных веществ, образующихся при горении.
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