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Крупный пожар произошел на складе во Владивостоке

Фото: iStock/O_Lypa

Во Владивостоке на улице Днепровской горит склад с бытовой электротехникой. Об этом в пятницу проинформировала пресс‑служба краевого управления МЧС.



Предварительно, площадь пожара оценивается в одну тысячу квадратных метров; над местом происшествия поднимается густой чёрный дым. Изначально к ликвидации огня привлекли 22 сотрудника и семь единиц спецтехники, позднее группировку увеличили. Работу пожарных осложняют порывистый ветер и недостаточное давление в системе водоснабжения гидрантов.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю организовало мониторинг качества воздуха в расположенных поблизости жилых кварталах. Специалисты ведомства непрерывно берут пробы и проводят экспресс‑анализ концентрации вредных веществ, образующихся при горении.

Александр Огарёв

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