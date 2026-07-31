Байкер-подросток из Ленобласти на полной скорости влетел в автомобиль и погиб
В Ленинградской области в результате ДТП погиб 17‑летний подросток, управлявший мотоциклом. Об этом сообщили в региональном управлении пресс-службы Госавтоинспекции по региону.
Авария случилась на 9‑м километре автодороги Моховое — Ключевое. На нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог юный водитель не предоставил преимущество в движении и врезался в легковой автомобиль. За рулём иномарки находился 42‑летний мужчина.
По предварительной информации, подросток существенно превысил скоростной режим. На место происшествия оперативно прибыли медики, спасти юношу не удалось — он скончался по дороге в больницу. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
Ранее похожая трагедия случилась в Свердловской области. Подросток на мопеде не уступил дорогу и врезался в авто.
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