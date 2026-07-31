Байкер-подросток из Ленобласти на полной скорости влетел в автомобиль и погиб

31 июля 2026, 01:37

Подросток погиб после столкновения мотоцикла с автомобилем в Ленобласти

Фото: iStock/Osobystist

В Ленинградской области в результате ДТП погиб 17‑летний подросток, управлявший мотоциклом. Об этом сообщили в региональном управлении пресс-службы Госавтоинспекции по региону.