Десять вагонов сошли с рельсов в Подмосковье

Фото: скриншот из соцсетей
В Подмосковье десять грузовых вагонов сошли с рельсов, сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в городе Дмитров на объездном кольце.
По данным источника, в результате происшествия никто не пострадал.
Предварительная информация указывает на то, что талые воды подмыли насыпь и вызвали смещение путей.
На месте происшествия уже действуют ремонтные бригады.
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По данным источника, в результате происшествия никто не пострадал.
На месте происшествия уже действуют ремонтные бригады.
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Артем Кузьмин