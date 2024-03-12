Тушить возгорание на нижегородском заводе «Лукойла» помогает пожарный поезд

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev
Пожарный поезд используют в тушении возгорания на территории завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области, передают РИА Новости с отсылкой на РЖД.
Уточняется, что местные поезда ходят в штатном режиме, при этом работа технологической установки «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово временно не работает.
Отметим, что пожарный поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя.
Подробная информация о причине пожара уточняется.
Ранее сообщали, что в открытом доступе появилось видео с последними минутами полёта Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области. На кадрах можно заметить, как из правого двигателя идёт чёрный дым, через некоторое время он воспламеняется. Известно, что часть повреждённого двигателя отвалилась при падении судна.
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Отметим, что пожарный поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя.
Ранее сообщали, что в открытом доступе появилось видео с последними минутами полёта Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области. На кадрах можно заметить, как из правого двигателя идёт чёрный дым, через некоторое время он воспламеняется. Известно, что часть повреждённого двигателя отвалилась при падении судна.
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Дана Игумнова