Десятикратную чемпионку мира по биатлону Симон осудили за кражу

24 октября 2025, 22:57

Le Dauphinе Libеrе: 10-кратная чемпионка мира по биатлону Симон осуждена условно

Фото: istockphoto/Zerbor

Многократная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр, биатлонистка Жюлья Симон, признала свою вину в деле о мошенничестве с банковской картой, жертвой которого стала её коллега по сборной Жюстин Брезаз‑Буше.