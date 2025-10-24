Десятикратную чемпионку мира по биатлону Симон осудили за кражу
Многократная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр, биатлонистка Жюлья Симон, признала свою вину в деле о мошенничестве с банковской картой, жертвой которого стала её коллега по сборной Жюстин Брезаз‑Буше.
Об этом сообщила французская газета Le Dauphine Libere 24 октября.
По сведениям издания, Симон обвинили в кражах и мошенничестве, совершённых во Франции и Норвегии в 2021 году. От её действий пострадали три человека, включая Брезаз‑Буше. Операции касались мошеннических покупок техники GoPro, доставленной на адрес спортсменки. Дело раскрыли летом 2023 года.
Суд признал Симон виновной, назначил ей трёхмесячный условный срок и штраф в €15 тыс. Кроме того, ее обязали возместить расходы на разбирательство по делу Жюстин Брезаз‑Буше и выплатить €1 тыс. в качестве компенсации Французской федерации лыжного спорта (FFS).
