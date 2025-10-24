Топ-менеджера «Экспофорума» в Петербурге задержали за отмывание 32 млн рублей
В Санкт-Петербурге задержали топ-менеджера «Экспофорума» Александра Горохова за отмывание 32 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как оказалось, Горохов заключал от имени компании «Экспофорум Интернешнл» договоры с аффилированными юрлицами на оказание услуг, которые фактически не выполняли. Через официальную бухгалтерию провели 32 миллиона рублей, создав видимость легальных операций. Следователи возбудили уголовное дело.
На площадке «Экспофорума» проходят крупные мероприятия федерального уровня, включая Петербургский международный экономический форум.
Читайте также: