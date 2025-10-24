Бывшего мэра Ростова подозревают в превышении полномочий
РИА Новости: Бывшего мэра Ростова Логвиненко подозревают в превышении полномочий
Ленинский районный суд Ростова‑на‑Дону поместил под стражу бывшего главу городской администрации Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Как пишет РИА Новости, судебный арест продлится два месяца. Защита планирует обжаловать решение.
Задержание Логвиненко проходило 24 октября. СК возбудил уголовное дело.
Следствие полагает, что в 2020 году фигурант незаконно привлек кредит коммерческого банка, чем причинил ущерб городскому бюджету более чем на 47 млн рублей.
