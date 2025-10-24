Достижения.рф

Бывшего мэра Ростова подозревают в превышении полномочий

Фото: istockphoto/simpson33

Ленинский районный суд Ростова‑на‑Дону поместил под стражу бывшего главу городской администрации Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий.



Как пишет РИА Новости, судебный арест продлится два месяца. Защита планирует обжаловать решение.

Задержание Логвиненко проходило 24 октября. СК возбудил уголовное дело.

Следствие полагает, что в 2020 году фигурант незаконно привлек кредит коммерческого банка, чем причинил ущерб городскому бюджету более чем на 47 млн рублей.

Никита Кротов

