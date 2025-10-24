В Кузбассе полиция привлекла к ответственности родителей зацеперов
В Кузбассе транспортные полицейские пресекли опасное увлечение двух подростков, которые зацеплялись за грузовые поезда. Инцидент произошёл в Новокузнецке.
Как сообщает «Сiбдепо», что 14- и 17-летние юноши регулярно устраивали такие экстремальные игры и снимали свои действия на видео ради лайков в соцсетях.
В результате родителей младшего из подростков привлекли по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), а старшему участнику инцидента сделали предупреждение.
