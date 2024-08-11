Десятилетний мальчик получил нож в спину во время игры с братом в Ленобласти

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В Ленобласти десятилетний мальчик получил нож в спину во время игры с братом. Об этом информирует «Фонтанка».
Уточняется, что инцидент произошел на дачном участке в поселке Первомайский. Два брата играли с ножами и в какой-то момент одному из них в спину вонзилось это оружие.
Пострадавшего с колото-резаной раной госпитализировали. Медики оказали ребенку необходимую помощь. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.
Согласно предварительным данным, нож в спину мальчика вонзил его брат. Правоохранительные органы занимаются установлением деталей и обстоятельств произошедшего.
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Пострадавшего с колото-резаной раной госпитализировали. Медики оказали ребенку необходимую помощь. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.
Согласно предварительным данным, нож в спину мальчика вонзил его брат. Правоохранительные органы занимаются установлением деталей и обстоятельств произошедшего.
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Екатерина Коршунова