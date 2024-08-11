Москвич лишился пальца во время вечеринки в баре

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В Москве мужчина взорвал петарду во время вечеринки в пивном баре и лишился пальца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
42-летний Константин отдыхал с друзьями в баре в Староваганьковском переулке. Друзья мужчины дали ему взорвать петарду в честь дня рождения заведения, однако тот забыл, как это делать, и она сработала прямо в руке.
Многие посетители бара испугались и побежали к выходу. Как рассказал сам Константин, кончик его указательного пальца «на атомы расщепился». Врачи провели ему операцию, но палец сохранить не удалось.
Константин работает детским тренером по фитнесу.
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Многие посетители бара испугались и побежали к выходу. Как рассказал сам Константин, кончик его указательного пальца «на атомы расщепился». Врачи провели ему операцию, но палец сохранить не удалось.
Константин работает детским тренером по фитнесу.
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Екатерина Коршунова