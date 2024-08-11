Родила в унитаз и бросила: психбольная мать из Орска до смерти забила трехмесячную дочь

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Молодая мать из Орска жестоко расправилась со своей трехмесячной дочерью. Оказалось, что девушка страдает психическим расстройством и уже после родов заявляла о намерении избавиться от дочери. Что известно о родительнице-изверге и какова судьба ее первого ребенка расскажет редакция «Радио 1».
Семья извергов из Орска
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Свою первую дочь Елена родила в унитаз. Девушка почувствовала схватки и вместо того, чтобы сообщить об этом врачу, отправилась в туалет. Ребенок родился слабым и нуждался в особенном лечении, однако молодая мать сразу заявила, что не намерена заниматься дочерью.
Елена и Игорь морили дочь голодом и избивали. Вскоре девочку изъяли из семьи органы опеки. Позже они расскажут правоохранителям, что на девочке практически не было живого места, все тело было в ссадинах и кровоподтеках.
С детства 23-летняя Елена страдала психическим расстройством, а ее муж четыре года назад угодил в колонию за хранение наркотиков.
Убийство трёхмесячной дочери
Соседи семейства рассказывали, что девушка часта кричала на свою новорожденную дочь и могла побить ее за то, что та плакала. Так случилось и в день трагедии. Обезумевшая мать стала бить трехмесячную девочку за громкие крики.
Девочку спасти не удалось, прибывшие медики лишь констатировали смерть малышки.
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В отношении Елены возбуждено уголовное дело, выясняется, причастен ли к убийству отец ребенка. Из-за диагноза девушки отбывать наказание она будет в специализированной лечебнице.
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Анастасия Хохлова