Родила в унитаз и бросила: психбольная мать из Орска до смерти забила трехмесячную дочь

9 августа 2024 года маленькая Алиса гостила у своей бабушки. Пенсионерка присматривала за внучкой весь день, однако в какой-то момент отвлеклась. С ужасом пожилая женщина обнаружила, что внучки во дворе нет. Девочку удалось найти лишь на следующий день. Что случилось с ребенком расскажет редакция «Радио 1».