В Москве четверо школьников угнали машину каршеринга и врезались в дом

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В Южном Бутово подростки смогли угнать автомобиль каршеринга, поехали кататься по городу и устроили аварию. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что четверо приятелей угнали каршеринговую машину и решили покататься по городу. Пятнадцатилетний подросток, который был за рулем автомобиля, не справился с управлением и врезался в многоэтажный дом.
Согласно информации источника, в машине находились трое пятнадцатилетних школьников и тринадцатилетняя девочка. Одного из пострадавших врачам не удалось спасти, остальных ребят госпитализировали. По предварительным данным, никто из находившихся в авто не был пристегнут.
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Екатерина Коршунова