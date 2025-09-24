Десятилетний мальчик сбежал от похитителей в одних трусах

24 сентября 2025, 17:12

В Новом Орлеане двое мужчин похитили школьника, но он сумел сбежать

Фото: Istock/FotoDuets

В американском городе Новый Орлеан 10-летний мальчик сбежал от похитителей. Подробности сообщает издание People.





Инцидент произошёл 19 сентября, когда ребёнок шёл недалеко от дома. Двое неизвестных напали на школьника, пригрозили ему оружием, силой посадили в фургон и привезли в заброшенный дом.



Там преступники попытались сфотографироваться с мальчиком. В здании находился другой ребёнок примерно того же возраста. Когда один из похитителей ушёл, пленники решили, что настал подходящий момент для побега.

«Они заперли дверь. Чтобы убедиться, что она была закрыта, мы начали пытаться выбить её. Я пнул дверь, она сломалась, и я побежал», — рассказал пострадавший.