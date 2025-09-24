«Мне сказали»: Российский школьник пытался поджечь локомотив
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 17-летнего подростка по подозрению в попытке поджога локомотива. Об этом сообщает Западное МСУ на транспорте СК России.
Инцидент произошёл на станции Кушелевка Октябрьской железной дороги. По информации следствия, 23 сентября молодой человек по указанию куратора из мессенджера попытался поджечь локомотив с помощью легковоспламеняющейся жидкости.
Однако он не смог реализовать свой умысел, так как на месте его застала локомотивная бригада. Следственные органы возбудили против задержанного уголовное дело о покушении на теракт.
Сейчас следователи проверяют его возможную причастность к другим правонарушениям. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
