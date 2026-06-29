Десятилетний мальчик выстрелил в голову семимесячной девочке из пистолета
Семимесячная девочка погибла от выстрела десятилетнего мальчика в американском Сент-Луисе. Трагедия произошла 26 июня.
По данным журнала People, полиция получила вызов о стрельбе в жилом доме и по прибытии обнаружила младенца с огнестрельными ранениями. В момент инцидента в помещении также находился семилетний ребёнок.
Раненую девочку экстренно доставили в больницу, однако спасти её не удалось. Десятилетнего подозреваемого задержали на месте и теперь обвиняется в убийстве первой степени.
Согласно материалам следствия, мальчик взял пистолет из-под матраса, где оружие хранил его отец. Издание подчёркивает, что этот случай, вероятно, стал первым в истории штата, когда серьёзное обвинение предъявили столь юному фигуранту. На время следствия несовершеннолетнего поместили в исправительное учреждение для малолетних.
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