Десятилетний мальчик выстрелил в голову семимесячной девочке из пистолета

29 июня 2026, 11:15

People: Десятилетний мальчик выстрелил в голову семимесячной девочке в США

Фото: istockphoto/M-Production

Семимесячная девочка погибла от выстрела десятилетнего мальчика в американском Сент-Луисе. Трагедия произошла 26 июня.