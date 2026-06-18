Туриста застрелили во время сафари в Южной Африке
Канадский путешественник погиб во время сафари в Южной Африке. Об этом сообщает Daily Mail.
Трагедия случилась в национальном парке Крюгер, который славится своими обширными территориями и разнообразием дикой природы. Группа туристов, завершив наблюдение за животными, устроила барбекю на закате.
В ходе отдыха один из них обратился к гиду с вопросом о винтовке, которую тот держал в руках. Во время объяснения устройства оружия произошел несчастный случай — раздался выстрел.
Пуля попала в грудь туриста. Другой участник группы попытался оказать первую помощь, но спасти пострадавшего не удалось.
Согласно информации, полученной от администрации парка, стрелявший не был сотрудником учреждения, а работал на частную туристическую компанию, имеющую разрешение на проведение экскурсий на территории заповедника.
Читайте также: