Полицейские задерживали машину и застрелили годовалого ребенка из-за подгузников
В Техасе полицейские застрелили годовалого ребенка во время задержания подозреваемых в краже подгузников. Подробности сообщает New York Post.
Трагедия произошла после того, как стражи порядка открыли огонь по автомобилю, который, по их словам, пытался совершить наезд на сотрудников. В машине находились две женщины и младенец, сидевший на руках у матери на переднем сиденье.
Ребенок получил смертельное ранение и скончался в больнице, куда доставили всех пострадавших. Родственники погибшего категорически опровергают версию полиции, отрицая как факт кражи, так и попытку сопротивления.
Ранее жениха застрелили по дороге на собственную свадьбу. Все произошло в одном из штатов.
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