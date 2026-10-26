Десятилетняя девочка оказалась на шестом месяце беременности от отчима

26 октября 2026, 09:41

В Аргентине арестовали отчима, от которого забеременела 10-летняя падчерица

Фото: iStock/PORNCHAI SODA

В Аргентине десятилетняя девочка забеременела после изнасилования отчимом. Об этом пишет газета Metro.