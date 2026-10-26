Десятилетняя девочка оказалась на шестом месяце беременности от отчима
В Аргентине десятилетняя девочка забеременела после изнасилования отчимом. Об этом пишет газета Metro.
По данным издания, школьница начала жаловаться на боли в животе, после чего вместе с матерью обратилась за медицинской помощью. На приеме женщина также рассказала, что у ее дочери прекратились менструации.
Обследование показало, что маленькая пациентка находится на шестом месяце беременности. Как выяснилось, ранее она подверглась сексуальному насилию со стороны отчима. Когда о ситуации узнали полицейские, они арестовали подозреваемого.
Бабушка девочки заявила журналистам, что предупреждала дочь об опасности. Она также говорила, что не стоит оставлять ребенка наедине с этим мужчиной. Мать пострадавшей познакомилась с нынешним возлюбленным по телефону.
Учительница, в свою очередь, отметила, что школьница прежде не жаловалась на проблемы в семье. Педагог охарактеризовала ее как тихого и прилежного ребенка, за которым никогда не замечали странного поведения.
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