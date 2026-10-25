Полиция разыскивает мужчину в маске с черепом за поножовщину в престижном районе

25 октября 2026, 23:36

В Нью-Йорке полиция ищет мужчину в маске с черепом за поножовщину в районе Ист-Вилладж

Фото: iStock/Diy13

В Нью-Йорке полиция разыскивает мужчину в маске черепа, который ранил ножом 32-летнего местного жителя в престижном районе Ист-Виллидж. Об этом сообщает РИА Новости.