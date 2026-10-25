Полиция разыскивает мужчину в маске с черепом за поножовщину в престижном районе
В Нью-Йорке полиция разыскивает мужчину в маске черепа, который ранил ножом 32-летнего местного жителя в престижном районе Ист-Виллидж. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент случился в ночь на воскресенье по московскому времени. По предварительной информации, между пострадавшим и неизвестным произошла словесная перепалка, но один из мужчин вдруг проявил физическую агрессию. В ходе конфликта нападавший достал нож, ударил своего оппонента в живот и скрылся. Жертву атаки госпитализировали, подозреваемого ищут.
Полиция опубликовала фотографии и видео с подозреваемым: на кадрах можно увидеть темнокожего мужчину в маске с черепом. Отмечается, что на этих выходных в городе проходило множество костюмированных вечеринок в преддверии Хэллоуина, который отмечается 31 октября.
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