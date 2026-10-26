В Южной Австралии арестовали полицейскую, которая дважды изнасиловала школьника
В Южной Австралии задержали сотрудницу правоохранительных органов. Девушку обвиняют в совращении и изнасиловании школьника. Об этом сообщает VT.co.
Согласно материалу, 23-летняя Лора Беатрис Ричардсон, будучи стажёром полиции, в июне дважды принудила к интимной связи подростка младше 17 лет. Преступления она совершала в пригороде Аделаиды. Уточняется, что за месяц до изнасилования девушка выложила в личных соцсетях ролик с треком канадского рэпера, на котором беззвучно повторяла, что может делать всё, что хочет.
Ричардсон арестовали 20 октября. Вину она не признала, и адвокаты девушки попросили три месяца на изучение обстоятельств дела. В худшем случае Ричардсон может получить до 15 лет тюрьмы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Магаданской области ищут рыбака, который вышел в Охотское море на резиновой лодке с мотором и не вернулся в назначенное время. Подробности читайте здесь.
Читайте также: