Женщина попыталась украсть чужую дочку и объявить похитителем её настоящего отца
В Лондоне полиция разыскивает женщину, которая пыталась увести чужого ребёнка в метро. Об этом пишет Daily Star.
Инцидент произошёл 15 октября. Уточняется, что незнакомая женщина с бутылкой вина подошла на платформе к семилетней девочке, которая ждала поезд вместе с отцом. Она заговорила с ребёнком, после чего схватила несовершеннолетнюю за руку и попыталась увести.
Отец вовремя заметил происходящее и отвёл дочь на безопасное расстояние. Однако незнакомка не остановилась. Она стала привлекать внимание окружающих утверждениями о том, что мужчина якобы украл у нее девочку. К счастью, прохожие не встали на сторону похитительницы, и она поспешила скрыться.
Транспортная полиция пока не нашла подозреваемую, хотя у следователей есть запись камеры наблюдения с её лицом. Правоохранительные органы просят местных жителей помочь в поисках.
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