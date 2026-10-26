Женщина попыталась украсть чужую дочку и объявить похитителем её настоящего отца

26 октября 2026, 03:09

На платформе метро в Лондоне женщина пыталась похитить семилетнюю девочку у отца

Фото: iStock/VictorHuang

В Лондоне полиция разыскивает женщину, которая пыталась увести чужого ребёнка в метро. Об этом пишет Daily Star.