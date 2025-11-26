Десятилетняя школьница из Калуги чуть не проглотила иглу в шоколадке «Марс»
В Калужской школе десять летняя София чуть не проглотила швейную иглу, размером с весь батончик, находившуюся внутри шоколадки «Марс». Десертом её угостили на день рождения одноклассницы.
Как сообщает Telegram-канал Mash, коробку с шоколадками купила мама именинницы в местном супермаркете. Одна из девочек разломила батончик, что спасло Софию от возможной трагедии.
Сейчас ситуацию проверяют Роспотребнадзор и полиция. В компании Mars заявили, что попадание посторонних предметов в продукцию исключено, проводится внутреннее расследование.
Читайте также: