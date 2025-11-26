Россиянка получила ожог руки в горячем чанe из-за неизолированного дымохода
В Сургуте девушка получила сильный ожог руки, празднуя день рождения друга в доме отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Инцидент произошел, когда пострадавшая забиралась в купель и оступилась. Чтобы не упасть, она схватилась за дымоход, но резко обожгла руку и вынуждена была обратиться за медицинской помощью. Восстановление заняло несколько недель.
Эксперты отмечают, что дымоходы в подобных банных комплексах должны быть изолированы и находиться в защитном металлическом каркасе. Печи рекомендуется выносить за пределы купели, а сам дымоход располагать так, чтобы минимизировать риск ожогов. Нарушение этих правил в загородных домиках часто приводит к травмам и аварийным ситуациям. Дом отдыха пообещал исправить конструкцию и изолировать трубу.
