Десятилетнюю девочку ищут в Омске — СК

07 октября 2026, 12:04

Десятилетнюю девочку ищут в Омске, она не выходит на связь

Фото: istockphoto/blinow61

В Омске разыскивают десятилетнюю девочку, которая около суток назад ушла из дома и перестала выходить на связь. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СУСК России по области.