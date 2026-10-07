Десятилетнюю девочку ищут в Омске — СК
В Омске разыскивают десятилетнюю девочку, которая около суток назад ушла из дома и перестала выходить на связь. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СУСК России по области.
По данным ведомства, родители школьницы обратились в полицию после того, как она не вернулась домой. Девочка находилась в гостях у отца вместе с матерью, с которой он состоит в разводе. Ребенок вышел из дома на улице 40 лет Ракетных Войск и после этого не появлялся.
Как уточнили в силовых структурах, ранее девочка не уходила из дома и не пропадала. Ее мобильный телефон включен, однако на звонки она не отвечает. Следственный комитет организовал проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Приметы пропавшей: рост около 158 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, светлые волосы. Особая примета — родинка на носу. На момент исчезновения девочка была одета в серые джинсы, серую шапку и темно-розовую куртку.
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