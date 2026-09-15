В Бурятии пропала 58-летняя туристка во время похода по Саянам

15 сентября 2026, 19:26

Фото: Istock/Kerkez

В Бурятии ищут пропавшую туристку. Поисковики предполагают, что на женщину мог напасть медведь: недалеко от места её исчезновения они нашли следы хищника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.