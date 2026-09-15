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В Бурятии пропала 58-летняя туристка во время похода по Саянам

Фото: Istock/Kerkez

В Бурятии ищут пропавшую туристку. Поисковики предполагают, что на женщину мог напасть медведь: недалеко от места её исчезновения они нашли следы хищника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Во время группового похода 58-летняя Жанна отказалась подниматься на вершину хребта Большие Саяны и вместе с несколькими людьми повернула назад. Там женщина отстала от остальных и пропала.

Она осталась без тёплой одежды, еды и других необходимых вещей: перед исчезновением гражданка передала свой рюкзак другому участнику группы. Активные поиски начались в конце августа. Спасатели, силовики, волонтёры и местные жители обследовали сотни квадратных километров сложной горной и лесной местности.

По одной из версий, туристка стала жертвой нападения медведя. Сегодня к работе присоединился вертолёт МЧС. Записи с воздуха проверяют нейросетью, которая ищет совпадения с одеждой. Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело об убийстве.

Ольга Щелокова

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