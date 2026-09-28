На Камчатке пропала школьница, ушедшая из дома
На Камчатке пропала малолетняя школьница. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Доброволец».
Девочка ушла из дома в Петропавловске-Камчатском вечером 27 сентября, однако обратно не вернулась. Сейчас ее ищут полицейские и волонтеры. Уточняется, что какое-то время ребенок находился на проспекте Циолковского. Рост школьницы составляет около 160–165 сантиметров. Волосы у девочки светлые, челка короткая, а глаза серо-голубые. В день пропажи на ней были куртка, черные джинсы и белые кроссовки.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Абхазии обнаружили мертвой российскую туристку, которая пропала в курортной Гагре. Мать девушки последний раз общалась с дочерью 23 сентября — та говорила, что всё в порядке, но вновь связаться с ней не вышло. Правоохранители уже задержали предполагаемого убийцу. Подробности читайте в нашем материале.
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