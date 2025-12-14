Десятки белорусов попали в ДТП в Польше
В Польше 14 белорусских туристов попали в больницу после ДТП с автобусом
В Польше в ДТП попали 48 туристов из Белоруссии. Об этом сообщило агентство БелТА.
Авария произошла 14 декабря на кольцевом пересечении в городе Жешув. Рейсовый автобус, направлявшимися в Венгрию, вылетел через ограждение и оказался в поле.
В результате происшествия 14 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, их доставили в больницу. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте.
Отмечается, что транспортом управляли два водителя — граждане Белоруссии и Польши. Предполагается, что поляк отдыхал, а белорус уснул за рулем. В момент инцидента оба были трезвыми.
