Летевший на Пхукет борт экстренно сел в Самаре

Самолет из Москвы на Пхукет совершил посадку в Самаре из-за здоровья пассажира
Фото: istockphoto/dongfang zhao

Самолет, следовавший из Москвы на тайский Пхукет, совершил экстренную посадку в Самаре из‑за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает «Осторожно, новости».



По данным Telegram-канала, борт вылетел из столицы в 1:50, однако во время полета экипаж принял решение приземлиться, чтобы пассажиру смогли оперативно помочь. Остальных людей попросили оставаться на местах.

Предполагалось, что остановка займет не больше часа, и медики оказали необходимую помощь на месте.

Как утверждают очевидцы, затем пассажирам сообщили о переносе вылета до 15:00. Их планировали разместить в гостинице, но свободных номеров не нашлось, поэтому ночь и часть следующего дня люди провели в аэропорту.

Позже вылет еще раз сдвинули примерно на час.

Никита Кротов

