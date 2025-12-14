Летевший на Пхукет борт экстренно сел в Самаре

14 декабря 2025, 15:49

Самолет из Москвы на Пхукет совершил посадку в Самаре из-за здоровья пассажира

Фото: istockphoto/dongfang zhao

Самолет, следовавший из Москвы на тайский Пхукет, совершил экстренную посадку в Самаре из‑за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает «Осторожно, новости».