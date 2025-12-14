Летевший на Пхукет борт экстренно сел в Самаре
Самолет, следовавший из Москвы на тайский Пхукет, совершил экстренную посадку в Самаре из‑за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
По данным Telegram-канала, борт вылетел из столицы в 1:50, однако во время полета экипаж принял решение приземлиться, чтобы пассажиру смогли оперативно помочь. Остальных людей попросили оставаться на местах.
Предполагалось, что остановка займет не больше часа, и медики оказали необходимую помощь на месте.
Как утверждают очевидцы, затем пассажирам сообщили о переносе вылета до 15:00. Их планировали разместить в гостинице, но свободных номеров не нашлось, поэтому ночь и часть следующего дня люди провели в аэропорту.
Позже вылет еще раз сдвинули примерно на час.
