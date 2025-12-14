Достижения.рф

Появилось видео падения самолета Ан-22 под Иваново

Видео падения самолета Ан-22 в Ивановской области опубликовали в сети
Фото: istockphoto/Diy1

Крушение военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей», произошедшее 9 декабря в Ивановской области, сняли на видео.



Запись опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». На опубликованных кадрах видно, что борт начал разрушаться прямо в воздухе и лишь затем упал в воду.



Ан-22 потерпел аварию в районе Уводьского водохранилища. Обломки обнаружили примерно в 150 метрах от берега на глубине около пяти метров. В результате катастрофы погибли восемь человек.

Командиром экипажа был 52-летний майор Сергей Шмаков.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0